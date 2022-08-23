وزير التعليم العالى ورئيس جامعة بنى سويف يفتتحان مبنى الاختبارات الإلكترونية

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مبني الاختبارات الإلكترونية الجديد بتكلفة 49 مليون جنيه، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونواب رئيس الجامعة، والقيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من القيادات الجامعية والإعلاميين.
وأعرب وزير التعليم العالي عن سعادته بالافتتاحات الجديدة التي شهدها اليوم بجامعة بني سويف مشيدا بالجهود المبذولة من قِبل إدارة الجامعة للإرتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وتخصيص مبني مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية للاختبارات الإلكترونية تماشياً مع سياسة التحول الرقمي لجميع أجهزة الدولة، إضافة إلي امكانيات المركز التي تعمل علي تطوير وتحديث برنامج الامتحانات وكل ما يتعلق بها بما يتوافق مع أعداد الطلاب وتنظيم وعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية بكليات الجامعة.
وأوضح رئيس الجامعة، أن مركز الاختبارات الإلكترونية مبني مكون من ثلاثة طوابق ويتسع لخمسة آلاف طالب، ومصمم طبقا للمواصفات والمعايير العالمية، ومزود بأحدث أنظمة صوتية وكاميرات مراقبة وأجهزة حاسب الي ذات كفاءة عالية، يتم توصيلها بشبكة الاختبارات بوزارة التعليم العالي وذلك لتطبيق الاختبارات الالكترونية بجميع مجمعات الجامعة.
حيث افتتح الوزير والمحافظ ورئيس الجامعة ،مبانى كلية السياسية والاقتصاد وكلية التربية ومبنى مدرجات الاختبارات الإليكترونية ، والتي تمثل إضافة لمنظومة التعليم العالي بمحافظة بني سويف ، والتي تم تصميمها ، لتلبية جميع المتطلبات العلمية للطلبة والباحثين باستخدام أحدث الطرق العلمية،وذلك ضمن خطة وزارة التعليم العالي لتقديم تعليم على أعلى المستويات فى مختلف مجالات من خلال التوسع في إنشاء وتطوير الكليات والمعاهد ، لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي من خريجى تلك الكليات
هذا ومن المقرر أن يقوم الوزير ، يرافقه المحافظ ورئيس الجامعة ، بزيارة الجامعة بني سويف التكنولوجية والجامعة الاهلية وجامعة النهضة ومجمع المعاهد الخاصة ، ووحدة السيليكون بمقر القرية الذكية
كما افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، المبنى المستقل للعيادات الخارجية، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونواب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والإعلاميين.
وأوضح الدكتور منصور حسن، انه تم الانتهاء من التجهيزات النهائية لمبنى العيادات الخارجية الجديد وذلك وفقاً لأحدث نظم العيادات، وهو مبنى منفصل تماماً عن المبنى الرئيسي للمستشفى وذلك بتكلفة وصلت إلى سبعة ملايين جنيه، ويتكون المبنى الجديد من ثلاثة طوابق ويضم عدد 30 عيادة تشمل جميع التخصصات بالمستشفى.
وأشار الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، أن المبني الجديد يستقبل جميع مرضى الخدمات الطبية الخاصة مثل قياس السمع والتخاطب واختبارات الذكاء والأشعة العادية، على أن يتم الاستفادة من المبنى القديم للعيادات من خلال إلحاقه بمستشفى الطوارئ لتصبح طابقين بالإضافة إلى عمليات الطوارئ وغرف الاستقبال.
وأضاف الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، أن هذا التطوير جاء على خلفية أنشاء مستشفى للطوارئ باستخدام الموقع القديم للعيادات الخارجية القديمة الملحقة بالمستشفى وبذلك تصبح مستشفى الطوارئ طابقين لحجز مرضى الطوارئ، بالإضافة إلى عمليات الطوارئ وغرف الاستقبال.
كما افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مبنى التموين الطبي والمخازن ، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونواب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والإعلاميين.
وأوضح الدكتور منصور حسن، أن مبنى التموين الطبي بالمستشفيات الجامعية يعد كيان مستقل ويتكون من سبعة طوابق مجهزة بأعلى مستوى من الناحية الإنشائية، ومزوداً بأنظمة الحماية المدنية الشاملة و السلامة المهنية، ويتم إدارته بالكامل بطريقة إلكترونية بنظام " الباركود"، ويعمل على متابعة وتوريد الأدوية اللازمة لكافة الأقسام الطبية المتخصصة بكل المستشفيات التابعة للجامعة.
وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن نظام التشغيل الموحد لإدارة التموين الطبي يحقق الدقة في متابعة الاحتياجات الحقيقية لكل قسم من خلال متابعة آلية الاستهلاك والصرف ومؤشرات الأداء والتشغيل، وانعكاس ذلك على تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
كما افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، المبنيين الجديدين لكليتي التربية، والسياسة والاقتصاد بتكلفة بلغت 148 مليون جنيه، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونواب رئيس الجامعة، والقيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من القيادات الجامعية والإعلاميين.
وخلال الجولة التفقدية، أشاد وزير التعليم العالي، بالمستوي الإنشائي للمبنيين الجديدين ومستوى التجهيزات مثمناً الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية بجامعة بني سويف، وسيرها بخُطى ثابتة نحو تحقيق إستراتيجيتها التعليمية التي تتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأوضح رئيس الجامعة، أن المبنى الجديد الخاص بكلية التربية تعليم أساسي بلغت تكلفته 75 مليون جنيه بمجمع التعليم الصناعي بشرق النيل، ويتكون من أربعة طوابق، ومجهز بقاعات التدريس والمدرجات المطلوبة لتسع أعداد الطالب بالكلية.
وأضاف رئيس الجامعة، أن المبنى الجديد لكلية السياسة والاقتصاد بلغت تكلفته 73 مليون جنيه ومكون من أربعة طوابق بمجمع التعليم الصناعي ومجهز بقاعات ومدرجات تعليمية لتسع الكثافة العددية المتوقعة للطلاب الجدد، والمقيدين بالكلية.
افتتاح مبني الاختبارات الإلكترونية الجديد ببنى سويف
حديقة مبني الاختبارات الإلكترونية الجديد ببنى سويف
مبنى العيادات الخارجية
مبني الاختبارات الإلكترونية الجديد ببنى سويف من الداخل
مبني الاختبارات الإلكترونية الجديد ببنى سويف من الداخل
مبني الاختبارات الإلكترونية الجديد ببنى سويف
وزير التعليم العالى ورئيس جامعة بنى سويف يتفقدون مبني الاختبارات الإلكترونية الجديد ببنى سويف
وزير التعليم العالى ورئيس جامعة بنى سويف يفتتحان أول محطة لتوليد الأكسجين
وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بني سويف يفتتحان مبني الاختبارات الإلكترونية الجديد
وزير التعليم ومحافظ ورئيس جامعة بنى سويف يتفقدون المشروعات الجديدة
وزير التعليم ومحافظ ورئيس جامعة بنى سويف يتفقدون مبني الاختبارات الإلكترونية الجديد ببنى سويف
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