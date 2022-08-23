وزير التعليم العالى ورئيس جامعة بنى سويف يفتتحان مبنى الاختبارات الإلكترونية

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مبني الاختبارات الإلكترونية الجديد بتكلفة 49 مليون جنيه، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونواب رئيس الجامعة، والقيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من القيادات الجامعية والإعلاميين.

وأعرب وزير التعليم العالي عن سعادته بالافتتاحات الجديدة التي شهدها اليوم بجامعة بني سويف مشيدا بالجهود المبذولة من قِبل إدارة الجامعة للإرتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وتخصيص مبني مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية للاختبارات الإلكترونية تماشياً مع سياسة التحول الرقمي لجميع أجهزة الدولة، إضافة إلي امكانيات المركز التي تعمل علي تطوير وتحديث برنامج الامتحانات وكل ما يتعلق بها بما يتوافق مع أعداد الطلاب وتنظيم وعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية بكليات الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مركز الاختبارات الإلكترونية مبني مكون من ثلاثة طوابق ويتسع لخمسة آلاف طالب، ومصمم طبقا للمواصفات والمعايير العالمية، ومزود بأحدث أنظمة صوتية وكاميرات مراقبة وأجهزة حاسب الي ذات كفاءة عالية، يتم توصيلها بشبكة الاختبارات بوزارة التعليم العالي وذلك لتطبيق الاختبارات الالكترونية بجميع مجمعات الجامعة.

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، عددا من المنشأت والمباني التعليمية بمجمع التعليم الصناعي بشرق النيل ، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير للمحافظة ،والتي تتضمن افتتاح وتفقد بعض المنشآت التعليمية بجامعة بني سويف ، وتفقد الجامعة التكنولوجية ، جامعة النهضة والجامعة الأهلية ومجمع المعاهد الخاصة بمنطقة بياض العرب الصناعية ووحدة السيليكون بالقرية الذكية

حيث افتتح الوزير والمحافظ ورئيس الجامعة ،مبانى كلية السياسية والاقتصاد وكلية التربية ومبنى مدرجات الاختبارات الإليكترونية ، والتي تمثل إضافة لمنظومة التعليم العالي بمحافظة بني سويف ، والتي تم تصميمها ، لتلبية جميع المتطلبات العلمية للطلبة والباحثين باستخدام أحدث الطرق العلمية،وذلك ضمن خطة وزارة التعليم العالي لتقديم تعليم على أعلى المستويات فى مختلف مجالات من خلال التوسع في إنشاء وتطوير الكليات والمعاهد ، لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي من خريجى تلك الكليات

هذا ومن المقرر أن يقوم الوزير ، يرافقه المحافظ ورئيس الجامعة ، بزيارة الجامعة بني سويف التكنولوجية والجامعة الاهلية وجامعة النهضة ومجمع المعاهد الخاصة ، ووحدة السيليكون بمقر القرية الذكية

كما افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، المبنى المستقل للعيادات الخارجية، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونواب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والإعلاميين.

وأوضح الدكتور منصور حسن، انه تم الانتهاء من التجهيزات النهائية لمبنى العيادات الخارجية الجديد وذلك وفقاً لأحدث نظم العيادات، وهو مبنى منفصل تماماً عن المبنى الرئيسي للمستشفى وذلك بتكلفة وصلت إلى سبعة ملايين جنيه، ويتكون المبنى الجديد من ثلاثة طوابق ويضم عدد 30 عيادة تشمل جميع التخصصات بالمستشفى.

وأشار الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، أن المبني الجديد يستقبل جميع مرضى الخدمات الطبية الخاصة مثل قياس السمع والتخاطب واختبارات الذكاء والأشعة العادية، على أن يتم الاستفادة من المبنى القديم للعيادات من خلال إلحاقه بمستشفى الطوارئ لتصبح طابقين بالإضافة إلى عمليات الطوارئ وغرف الاستقبال.

وأضاف الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، أن هذا التطوير جاء على خلفية أنشاء مستشفى للطوارئ باستخدام الموقع القديم للعيادات الخارجية القديمة الملحقة بالمستشفى وبذلك تصبح مستشفى الطوارئ طابقين لحجز مرضى الطوارئ، بالإضافة إلى عمليات الطوارئ وغرف الاستقبال.

كما افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مبنى التموين الطبي والمخازن ، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونواب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والإعلاميين.