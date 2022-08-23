وزير التعليم العالى ورئيس جامعة بنى سويف يفتتحان أول محطة لتوليد الأكسجين

وأوضح الدكتور منصور حسن أن المحطة تعمل على إنتاج و توفير الأكسجين الطبي لسد احتياجات كافة المستشفيات والوحدات التابعة للجامعة مع ضمان استمراريته على مدار اليوم حيث أنها تعتمد على الهواء الجوي المحيط وليس مصدر خارجي، لافتاً أن المحطة توفر أعلى معدلات الأمان ومن خلال تجنب مخاطر التخزين وأخطاء العامل البشري، فضلاُ عن أنها تساعد بشكل مباشر في تجنب الخطورة الشديدة المتمثلة في الاعتماد على مصدر توريد خارج سيطرة المستشفى المباشر.

من جانبه، أشار الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب البشري، أن المحطة تنتج ما يزيد عن 120 متر مكعب في الساعة الواحدة، وتساعد في الترشيد حيث أن تكلفة توريد غاز الأكسجين في زيادة مستمرة خاصة في أوقات الأزمات، لافتاً أن المحطة لها مبني مستقل على مساحة 80 م ومكون من ثلاث طوابق.

وأشار الدكتور محمد شعبان أبو العلا المدير التنفيذي للمستشفيات، إلى أن المحطة تعد الأولي من نوعها على مستوى المستشفيات الجامعية بكافة جامعات الجمهورية، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث أن الإنتاج الفعلي يغطي الكمية المستهلكة، وتوفير ما يزيد عن 5 ملايين جنيه من النفقات في العام الواحد بما يساعد في ترشيد الإنفاق.



محطة توليد الاكسجين