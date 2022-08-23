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وزير الأوقاف يحيل مدير إدارة المقارئ للجنة القيم.. اعرف السبب

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 09:46 م
وزير الأوقاف يحيل مدير إدارة المقارئ للجنة القيم.. اعرف السبب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إحالة مدير إدارة المقارئ إلى لجنة القيم، وذلك لإهماله في واجبه الوظيفي، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

 
وأطلقت وزارة الأوقاف خطة دعوية مكبرة، فور عودة العمل بالمساجد لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، من خلال عدد من البرامج والمشروعات الدعوية وعلى رأسها عودة المقارئ القرآنية ولأول مرة فتحها للمصلين ورواد المساجد، وتعد المقارئ القرآنية مركزًا للتدريب على قراءة القرآن الكريم مجودًا ، ويقوم بالقراءة فيها نخبة من القراء والأئمة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل ، الذين يمتازون بحسن الصوت ، والأداء المنضبط.
 
وأطلقت الوزارة البرنامج الصيفى للأطفال "حق الطفل"، فى شهر يونيو الماضى، ووصل إجمالى ما تم اعتماده من المساجد التى يؤدى بها النشاط 5189 مسجدًا، وجار الاستمرار فى اعتماد العديد من المساجد المشاركة فى فعاليات البرنامج الصيفي، مع مراعاة التغطية الجغرافية على مستوى جميع مناطق الجمهورية .
 
 

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