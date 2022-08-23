وزير الآثار يجتمع مع رئيس هيئة تنشيط السياحة لمناقشة خطط الترويج للمقصد المصرى

كتب محمد أسعد

اجتمع، اليوم الثلاثاء، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لمناقشة الخطط والاستراتيجيات الترويجية التي تقوم الهيئة بتنفيذها للترويج للمقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته المتنوعة بما يساهم في جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلي مصر من الأسواق السياحية المختلفة وتحقيق المستهدفات التي تساهم في التنمية الشاملة للاقتصاد القومى، كما قام الوزير بجولة بالهيئة في إطار سلسلة الجولات التي يقوم بها بمقرات الوزارة والهيئات التابعة لها للتعرف على العاملين وتوجيه التحية لهم.

وخلال الاجتماع استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة من خلال عرض تقديمي الحملة الترويجية لمصر والتي سيتم إطلاقها خلال الربع الأخير من العام الجاري والتي ستقوم بتنفيذها شركة McCann الأمريكية التي تعد واحدة من كبرى وكالات الإعلان الدولية المتخصصة، وسيتم إطلاق هذه الحملة في ضوء الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي أعدها تحالف كندي إنجليزي خلال عام 2021 والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة نابضة بالحياة.

كما تم الإشارة إلى الأنشطة الترويجية من فعاليات وأحداث هامة والتي ستنظمها أو ستشارك فيها الهيئة خلال الفترة القادمة محلياً ودولياً والتي من بينها المشاركة في المعارض الدولية واستضافة المؤتمرات وتنظيم عدد من الفعاليات بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 200 عاماً على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، و100 عاماً على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، والفعاليات التي سيتم تنظيمها للترويج للمقصد السياحي المصري على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية فتح أسواق سياحية جديدة والتوسع في إقامة شراكات دولية للترويج للمقصد السياحي المصري، وتنظيم قوافل سياحية للترويج لمصر داخلياً وخارجياً.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى ما تقوم به الهيئة من تحديث وإطلاق لتطبيقات على الهاتف المحمول وبوابات إلكترونية للهيئة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري بما يتواكب مع المستجدات العالمية المتعلقة بصناعة السياحة، وذلك بما يتسق مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.

هذا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الدور الذي تقوم به المكاتب الداخلية للهيئة الموجودة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية من أنشطة توعوية لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وغيرها، كما تم الإشارة إلى دور المكاتب الخارجية التابعة للهيئة في الترويج لمصر في الأسواق السياحية المختلفة.

وعقب الاجتماع قام الوزير بجولة بالهيئة التقى خلالها بالعاملين حيث تعرف علي مهام عملهم والدور المنوط بهم كما استمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير آليات العمل داخل الهيئة.

وقد رافقه خلال الجولة عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية.