وزير إماراتي: العلاقات مع السودان نموذج للتعاون الفعال في شتى المجالات

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أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي أن العلاقات مع السودان نموذج للتعاون الفعال في شتى المجالات، في ظل تقارب الرؤى والمواقف تجاه قضايا المنطقة والعالم، حيث أكدت القيادة الإماراتية في أكثر من مناسبة وقوف الإمارات إلى جانب السودان في كل ما يحقق طموحات شعبه في التنمية والسلام، وما يلبي تطلعاته في التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، الاثنين، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين والوفد المرافق له؛ لبحث التعاون القائم بين البلدين في مختلف الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالمجال العسكري والدفاعي والسبل الكفيلة بتطويره إلى آفاق أوسع وأرحب، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعرب البواردي- خلال اللقاء- عن سعادته بتطور مسار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، في ظل اهتمام وحرص الشيخ محمد بن زايد على دعم هذه العلاقات وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان سعي البلدين المتواصل لتعزيز علاقات التعاون بينهما، وتطويرها في الجوانب كافة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين.

في سياق متصل.. التقى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، حيث استعرضا علاقات التعاون وسبل تعزيزها، وما تشهده من تطور على مختلف الصعد، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين.