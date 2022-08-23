نائب وزير السياحة ومحافظ الأقصر يبحثان الاستعداد للموسم الشتوى

كتب محمد أسعد

في إطار الاستعداد للموسم السياحي الشتوي، التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بالمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث عدد من الملفات التي من شأنها أن تساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمحافظة الأقصر، حيث تطرق الاجتماع إلى قيام الوزارة بالتوجيه بإيفاد المزيد من اللجان للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة للتأكد من مدى التزامها باشتراطات السلامة الصحية ومستوى جودة الخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى الاستمرار في أعمال إعادة تقييم المنشآت الفندقية بالمحافظة وفقا لمعايير التصنيف الجديدة ( HC)، كما تم التأكيد علي استمرار الوزارة في تقنين أوضاع الذهبيات وضمها تحت إشراف الوزارة.

كما التقت نائب الوزير لشئون السياحة مجموعة من المستثمريين السياحيين وأصحاب ومديري المنشآت الفندقية الثابتة والعائمة بالمحافظة، حيث تم استعراض وبحث عدد من الملفات المتعلقة بالاستعدادات للموسم السياحي الشتوي، والتأكيد على ضرورة التزام جميع المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالسلامة الصحية ومعايير سلامة الغذاء حفاظاً على مستوى جودة الخدمات المقدمة بها، والتأكيد أيضا على الاستمرار في برامج تدريب العاملين بالقطاع السياحي، حيث تم الإشارة إلى استمرار الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المعنية للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية في التخصصات المختلفة ما يساهم في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم الإنتاجية.

كما تطرق اللقاء إلى بعض متطلبات القطاع السياحي للنهوض بمنتج السياحة الثقافية، ولاسيما في ظل المنتج المتكامل الذي يجمع بين منتجي السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية من خلال ربط مدن وادي النيل بمدن البحر الأحمر، وفتح أسواق سياحية جديدة وخاصة تلك التي لدى سائحيها شغف بالسياحة الثقافية.

وخلال اللقاء تحدثت نائب الوزير لشئون السياحة عن ملف الطيران الاقتصادي والذي يتم بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، حيث أعرب الحاضرون عن إعجابهم بهذه الخطوة التي من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة.

وعلى هامش زيارتها لمحافظة الأقصر، شاركت نائب الوزير في افتتاح أحد الفنادق العائمة التابعة لأحد سلاسل البواخر السياحية العالمية، حيث أشارت إلى أن هذا الفندق العائم يعد من الفنادق العائمة العملاقة والمتخصصة في السياحة النهرية، مؤكدة على أن افتتاح هذا الفندق العائم يدل على تشجيع الدولة المصرية للاستثمار في قطاع السياحة، كما يعكس ثقة المستثمرين في المقصد السياحي المصري.