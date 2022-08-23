وبعث ميدفيديف، برسالة إلى والدي داريا حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، قال فيها "أرجو أن تتقبلوا تعازي بالحادثة المأساوية لابنتكم داريا، لقد صدمت بهذه الجريمة البشعة"، مضيفا أن داريا دوجينا، كانت معروفة ومقدَّرة كشخصية عامة بارعة وصحفية وعالمة موهوبة في روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر أن قتل داريا دوجينا ابنة مفكر شهير مقرّب من الكرملين في انفجار سيارتها "جريمة دنيئة" تتهم موسكو كييف بتنفيذها.

وقال بوتين، في رسالة تعزية نشرها الكرملين وموجّهة إلى عائلة الشابة التي قُتلت السبت: "جريمة دنيئة ووحشية وضعت حداً لحياة داريا دوغينا قبل أوانها، وهي كانت لامعة وموهوبة وتمتلك قلباً روسياً حقيقياً".