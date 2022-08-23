من وادى النطرون للعلمين "نبيل" من ذوى الهمم يقطع 200 كيلو للمشاركة فى سباق الهجن

العلمين - محمد حسين

شهد ميدان سباقات الهجن بمدينة العلمين على الساحل الشمالى، وصول أكثر من 1000 هجان من ملاك الجمال المعدة للسباقات من جميع المحافظات للمشاركة فى رابع سباق يتم تنظيمه برعاية ودعم اتحاد الهجن بدولة الإمارات.

من بين المشاركين الشاب نبيل عويد قطيف، 19 سنة الذى تحدى إعاقته وتنقل مع شقيقه الأصغر حمدى من وادى النطرو وصولا للعلمين وقطعا مسافة تقدر بنحو، 200 كيلو برفقة 5 من جمالهم التى اعداها للمشاركة فى هذه المسابقة.

قال نبيل ل اليوم السابع، انه لم ينال حظه من التعليم، ولكنه لم ييأس من الحياة ويعمل مع والده تاجر الجمال.

اضاف انه سمع بمسابقة الجمال وتشجيعا له كلفه والده بمرافقة 5 جمال مع شقيقه عساه يكون من المحظوظين ويحصل على جائزة من السباق لافتا انه لأول مرة يشارك فى سباق هجن وحلم حياته ان يصبح هجان كبير وينافس فى كل الميادين .

واستكمل الحديث شقيقه المرافق له حمدى وعمره 17 سنة ، بقوله إنهم 3 أشقاء أكبرهم نبيل الذى ولد بإعاقة حركية وعدم اكتمال نمو اطرافه وشقيق لهم عمره 3 سنوات.

أضاف أن والدهم تاجر جمال بسيط يكتسب رزقه من تجارتها وأنهم فى إطار سعيهم لمساعدته قررا المشاركة فى السباق بـ5 جمال هى من سلالات جمال مناطق الصحراء الغربية.



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