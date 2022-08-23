مندوب روسيا: أوكرانيا تستخدم الأسلحة الغربية في قصف محطة زابوريجيا

كتب أحمد عرفة

انعقدت منذ قليل، جلسة لمجلس الأمن، حيث قال المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا، إن أوكرانيا تقصف محطة زابوريجيا يوميا .

وأضاف المندوب الروسي في مجلس الأمن، أن قصف أوكرانيا على زابوريجيا يهدد أوروبا كلها، موضحا أنقصف أوكرانيا أضر بنظام التبريد في محطة زابوريجيا.

وتابع المندوب الروسي في مجلس الأمن: أوكرانيا استخدمت أسلحة بولندية في قصف محطة زابوريجيا.

وقال المندوب الروسي، إن أوكرانيا تستخدم الأسلحة الغربية في قصف محطة زابوريجيا، لافتا إلى أن أوكرانيا استخدمت أسلحة أمريكية ثقيلة في قصف زابوريجيا.

وأضاف المندوب الروسي في مجلس الأمن، أن الغرب يعيش في واقع آخر فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا، موضحا أن تعامل الغرب مع قصف أوكرانيا لزابوريجيا عبثي.