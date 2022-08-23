ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: مصر تتخذ إجراءات هامة لمكافحة تغير المناخ

كتبت: هند المغربي

قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 خطوة هامة، حيث يعد مؤتمر الأطراف المعنى بالمناخ من أكبر المؤتمرات العالمية الهامة بشأن التغير المناخي، لافتا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم الحكومة المصرية خلال استضافتها لهذا الحدث الهام، مضيفا أن هذا مثال قوي لما هو مفترض أن يحدث وهو أن تكون الدول في مكان واحد تناقش من خلاله كافة القضايا الهامة المتعلقة بالمناخ.

وأضاف الممثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن البرنامج الأممي يهتم بقوة بدعم مصر في الإجراءات الهامة التي تتخذها لمكافحة التغير المناخي، لافتا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم مكافحة التغير المناخي وما يقدمه من صناعات في كافة المنتجات الصناعية والغذائية وغيرها.

جاء ذلك على هامش مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع القطاع الخاص لدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر، قائلاً: "يمثل زيادة قدرة القطاع الزراعي على الصمود والتكيف مع تغير المناخ أولوية عالية بشكل خاص، ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون الوثيق مع الحكومة والخبراء والمزارعين لتحقيق هذا التكيف"، لافتا إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا رئيسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعد تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تغير المناخ أحد الموضوعات المهمة التي تحتاج إلى التعامل معها.

ويذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو منظمة الأمم المتحدة الرائدة التي تكافح من أجل إنهاء الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ. ومن خلال العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 170 بلدا، وتساعد الدول على بناء حلول متكاملة ودائمة للناس والكوكب.