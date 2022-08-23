مقتل عامل على أيدى 3 سائقين خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

لقي عامل مصرعه علي يد 3 سائقين، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة بمنطقة عزبة أبو فرج دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، وذلك إثر طعنة بآلة حادة في فخذه الأيسر ما أدى إلى قطع الشريان وتوفى في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمي، وألقي القبض على اثنين من المتهمين، وجاري ضبط الثالث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها التعليمي بوصول "إبراهيم.ا"، عامل جثة هامدة إثر قطع بشريان الفخذ الأيسر، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة بنها وبسؤال والده المتوفي "58" عامًا، ربة منزل، أفادت بوقوع مشاجرة بين نجلها، وكلا من "ش.ا" سائق، و "م.ح"، سائق، و"ص.ع" عامل بسبب خلافات الجيرة قام خلالها الأول بالتعدي على نجلها بضربه بآلة حادة "مفك" في فخذه ما أسفر عن وفاته.

وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم الأول والثاني، وجاري ضبط الثالث وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.