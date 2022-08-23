معلق سباقات الهجن الخليجى سالم الحبسى يشيد بقوة مهرجان العلمين للهجن

العلمين - محمد حسين

أشاد معلق سباقات الهجن باتحاد الهجن الإماراتى سالم الحبسى، بالمستوى الذى وصلت إليه سباقات الهجن فى مصر مؤكدا أن ما شاهده فى سباق هجن العلمين مبهر للغاية.

وانطلقت اليوم سباقات الهجن على مضمار العلمين بمشاركة 900 جمل من كل محافظات مصر موزعة على 32 شوطا مقسمة على فترتين صباحية ومسائية بحضور كثيف ومشاركة قوية من كبار ملاك الهجن.

وقال سالم الحبسى معلق سباقات الهجن بإتحاد الهجن الإماراتى، إنه تواجد فى سباق الهجن بالعلمين فى موسمه الثانى، والذى يأتى بدعم كبير من دولة الإمارات العربية المتحدة، وشاهد مهرجان كبير يليق بأسم مصر، وحضور ومشاركة كثيفة.

أضاف أنه سيقوم بالتعليق على جانب من أشواط السباق فى الفترة المسائية حيث ستشكل لوحة تراثية متكاملة بديعة ينفذها الهجانة المصريين.

وقال إنه سعيد بتواجده فى ميدان سباق هجن عملاق وهو مضمار العلمين الذى يعد من اقوى الميادين كما انه ميدان يستقبل هجانة من كل محافظات مصر من ملاك الإبل والمدربين وعشاق متابعة رياضة الهجن من داخل مصر وخارجها.