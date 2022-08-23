مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 21 رحلة طيران سياحية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 21 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، حيث يتم تسهيل الاجراءات لهم لنقلهم للفنادق المختلفة .

وتبين حسب جداول اليوم الثلاثاء وصول 6 رحلات من بولندا و5 من التشيك، و3 من ايطاليا ورحلة من سويسرا واخري من بلجيكا ورحلة من لكسمبورج واخري من هولندا ورحلة من المانيا واخري داخلية من مطار القاهرة.

كما تبين من جداول رحلات الطيران الأسبوعية التي يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي وحتي الجمعة المقبل وصول 118 رحلة من 11 دولة أوربية علي رأسها السياحة التشيكية بواقع وصول 36 رحلة من المطارات التشيكية.

وأظهرت جداول رحلات الطيران زيادة في معدلات الرحلات الإيطالية بواقع 23 رحلة إيطالية خلال الأسبوع، وتبين حسب جداول الوصول وصول 4 رحلات داخلية، و3 بلجيكي، و4 رحلات من هولندا.

وتبين أن الوصول الالماني خلال الاسبوع 17 رحلة، والبولندي 21 رحلة و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا واخرى من المجر.