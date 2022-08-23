مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة سقطت بهم السيارة فى الترعة بسوهاج

لقى 4 أشخاص من أسرة واحدة قبل قليل مصرعهم عقب انقلاب سيارة ملاكى كانوا يستقلونها داخل إحدى الترع بناحية قرية دمنو دائرة مركز سوهاج، تم انتشال الجثامين الأربعة وتم نقلم إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا بوجود جثامين طافية بإحدى الترع دائرة مركز سوهاج وعلى الفور تم إخطار قوات الإنقاذ النهرى التى انتقلت على الفور وقامت بانتشال الجثامين الأربعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بالعثور على جثامين أبانوب. ف. ف 45 سنة، وكاريوس. أ. ف رضيع يبلغ من العمر سنة نجل الأول ومهرائبل. ع. خ 30 سنة، وشقيقته ميرولا. ع. خ 15 سنة طافين بإحدى الترع دائرة المركز تم انتشالهم وتم نقلهم للمستشفى العام بسوهاج.

توصلت التحريات الأولية أن الضحايا كانوا يستقلون سيارة ملاكى 128 سقطت بهم بالترعة وبعدها طفت جثامينهم بالمياه وتحركت مع التيار تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية لرفع السيارة وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها على الواقعة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.