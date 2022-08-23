مصرع طفل غرقا إثر انزلاق قدمه داخل ترعة المحمودية بالبحيرة

لقى منذ قليل طفل مصرعه غرقا داخل إحدى الترع بمركز المحمودية بالبحيرة وتم انتشال جثته والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد غرق احمد. م. ف. 16 سنه ـ مقيم بقرية فيشا التابعة لدائرة المركز داخل مياه ترعة المحمودية وذلك اثر انزلاق قدمه داخل الترعة.
وتمكنت قوات الانقاذ النهرى من انتشال جثة المتوفى ونقلها إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
مصرع طفل غرقا إثر انزلاق قدمه داخل ترعة المحمودية بالبحيرةالثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:51 م
جثة - ارشيفية
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لقى منذ قليل طفل مصرعه غرقا داخل إحدى الترع بمركز المحمودية بالبحيرة وتم انتشال جثته والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
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