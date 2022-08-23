اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:49 م
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مصرع طفل غرقا إثر انزلاق قدمه داخل ترعة المحمودية بالبحيرة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:51 م
مصرع طفل غرقا إثر انزلاق قدمه داخل ترعة المحمودية بالبحيرة جثة - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى منذ قليل طفل مصرعه غرقا داخل إحدى الترع بمركز المحمودية بالبحيرة  وتم انتشال جثته والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد غرق احمد. م. ف. 16 سنه ـ  مقيم  بقرية فيشا التابعة لدائرة المركز داخل مياه ترعة المحمودية  وذلك اثر انزلاق قدمه داخل الترعة.
 
وتمكنت قوات الانقاذ النهرى من انتشال جثة المتوفى ونقلها إلى غرفة حفظ الموتى  بمستشفى المحمودية  العام تحت تصرف النيابة العامة.

  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.




 


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ترعة المحمودية

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