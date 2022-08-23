اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع طفل دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بطنطا

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:22 م
مصرع طفل دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بطنطا إسعاف - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
لقى طفل مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطفة مزلقان الجميل ثان طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بمصرع طفل أسفل عجلات قطار بمنطقة مزلقان الجميل.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور طفل في العقد الثاني من العمر القضبان صدمه القطار ولقي مصرعه في الحال، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

 


مدير امن الغربية

طنطا

مستشفى المنشاوي بطنطا

قطار يدهس طفل بطنطا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة