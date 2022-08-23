مصرع طفل دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بطنطا

لقى طفل مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطفة مزلقان الجميل ثان طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بمصرع طفل أسفل عجلات قطار بمنطقة مزلقان الجميل.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور طفل في العقد الثاني من العمر القضبان صدمه القطار ولقي مصرعه في الحال، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوي العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.