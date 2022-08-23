اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 05:50 م
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مصرع طفلين وإصابة 3 أشخاص آخرين نتيجة انقلاب سيارة ملاكى بالإسماعيلية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 05:43 م
مصرع طفلين وإصابة 3 أشخاص آخرين نتيجة انقلاب سيارة ملاكى بالإسماعيلية جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

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لقى طفلان مصرعها بينما أصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الملاكى التى يستقلونها على مفارق أبوصوير طريق الإسماعيلية مصر الصحراوى وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس بينما تم نقل المتوفين إلى ثلاجة ذات المستشفى.
 
تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على مفارق أبوصوير طريق الإسماعيلية مصر الصحراوى دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع طفلين وإصابة 3 أشخاص آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث. 
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا بينما تم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة ذات المستشفى. 
 
جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثث.
 
الحادث
الحادث

جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث (1)

جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث (2)

 



 


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