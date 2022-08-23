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مستشار رئيس مصلحة الضرائب: حوافز ضريبية لتشجيع الممولين على سداد المتأخرات

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:12 ص
مستشار رئيس مصلحة الضرائب: حوافز ضريبية لتشجيع الممولين على سداد المتأخرات مصلحة الضرائب
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، يعطى رسائل قوية للممولين والمسجلين فى ضريبة الدخل أو القيمة المضافة، وطوال الأربعة سنوات الماضية تتم تعديلات تشريعية تناسب المشروعات الصغيرة، وتراعى ظروف الممول والأحوال العالمية سواء كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية. 

 

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "سى بى سي"، مع الإعلامى عمرو خليل، أن القانون 153 لسنة 2022، التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافة، وصدر من رئاسة الجمهورية ويعمل به حتى 31 أغسطس يقول للممول: "سدد أصل الضريبة المستحقة عليك لنتجاوز عن 65 % مقابل التأخير لضريبة الدخل أو الضريبة الإضافة لضريبة القيمة المضافة، وتسدد الـ35% فى موعد غايته 1 مارس 2023".

 

وذكر مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه فى كثير من الأحيان قيمة الضريبة الإضافية وتسمى غرامات نتيجة التأخير فى سداد أصل الضريبة قد تتجاوز قيمة الضريبة نفسها.


الضرائب

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