مستشار النمسا: أمن إمدادات الطاقة يمثل أولوية رئيسية للحكومة

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أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، الإثنين، أن أمن إمدادات الطاقة في النمسا يمثل أولوية واضحة بالنسبة للحكومة، مشيرًا إلى أنه بفضل التدابير المتعلقة بتخزين الغاز الطبيعي وتنويعه يمكن القول إن البلاد تسير على الطريق الصحيح.

وقال نيهمر، في تصريحات، إن محطات الطاقة الكهرومائية مثل تلك الموجودة في منطقة "جريفن شتاين" تمثل جزءًا كبيرًا من توليد الكهرباء في النمسا.

وأوضح المستشار أنه تفقد اليوم محطة توليد الطاقة، التي تضم 9 توربينات وتنتج عدة آلاف جيجاوات ساعة من الكهرباء وتزود حوالي 377 ألف منزل باحتياجات الطاقة.

يشار إلى أن النمسا تعد من أبرز دول الاتحاد الأوروبي الداعمة لخطة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسيين في توليد الكهرباء.