مساعد وزير الداخلية للمرور يتفقد موقع حادث الطريق الدائري

كتب عبد الرحمن سيد

تفقد اللواء محمد عبد الحفيظ مساعد وزير الداخلية للمرور، موقع حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات أعلى الطريق الدائرى الجيزة مساء اليوم الثلاثاء مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وتابع مساعد وزير الداخلية جهود رفع آثار الحادث ونقل الضحايا وسحب الكثافات المرورية وإزالة آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها..

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري الجيزة مما تسبب في كثافات مرورية أمام قائدي السيارات.

وعلى الفور انتقل رجال المرور وقيادات الإدارة العامة للمرور الي مكان الحادث وتبين بالفحص الأولى اصطدام تريلا و6 سيارات ملاكي وسيارة ربع نقل على الطريق الدائري في الجيزة.

وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة وحصر المصابين وسحب الكثافات المرورية.

وكشف الفحص الأولى إصابة 5 أشخاص ومصرع شخصين ويجري أعمال حصر الضحايا.