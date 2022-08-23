اليوم السابع
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مساعد وزير الداخلية للمرور يتفقد موقع حادث الطريق الدائري

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 09:50 م
مساعد وزير الداخلية للمرور يتفقد موقع حادث الطريق الدائري الحادث
كتب عبد الرحمن سيد

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تفقد اللواء محمد عبد الحفيظ مساعد وزير الداخلية للمرور، موقع حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات أعلى الطريق الدائرى الجيزة مساء اليوم الثلاثاء مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين. 
 
وتابع مساعد وزير الداخلية جهود رفع آثار الحادث ونقل الضحايا وسحب الكثافات المرورية وإزالة آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها..
 
كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري الجيزة مما تسبب في كثافات مرورية أمام قائدي السيارات. 
 
وعلى الفور انتقل رجال المرور وقيادات الإدارة العامة للمرور الي مكان الحادث  وتبين بالفحص الأولى  اصطدام تريلا و6 سيارات ملاكي وسيارة ربع نقل على الطريق الدائري في الجيزة. 
 
وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة وحصر المصابين وسحب الكثافات المرورية. 
 
وكشف الفحص الأولى إصابة 5 أشخاص ومصرع شخصين ويجري أعمال حصر الضحايا.
 
 
’آثار الحادث
’آثار الحادث

آثر الحادث كبير
آثر الحادث كبير

التريلا
التريلا

الحادث ضخم
الحادث ضخم

الحادث
الحادث

حادث ضخم
حادث ضخم

سيارة تعرضت لضرر فى الحادث
سيارة تعرضت لضرر فى الحادث

سيارة متضررة
سيارة متضررة

من آثار الحادث
من آثار الحادث
 

حادث مروري

الطريق الدائري

امن الجيزة



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