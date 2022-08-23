اليوم السابع
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مركز جاماليا الروسى يتوقع ظهور طفرات أكثر خطورة لفيروس كورونا

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:18 ص
مركز جاماليا الروسى يتوقع ظهور طفرات أكثر خطورة لفيروس كورونا سلالة اوميكرون
كتبت أمل علام

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كشف ألكسندر جينسبورج رئيس مركز "جاماليا"Gamalya  الروسى، أن "دلتا كرون"، بصفتها سلالة هجينة بين متحورى "دلتا" و"أوميكرون"، قد أظهرت قدرة عجيبة على التغير، الأمر الذى يدل على احتمال ظهور طفرة أكثر خطورة من فيروس "كورونا"، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وقال: "تستعرض سلالة "دلتاكرون" قابليتها لتغيير فيروس "كورونا"، وقدرتها الكامنة العالية جدا، وليس بإمكانها تقديم طفرات منفردة فحسب بل وإظهار طيف واسع من الطفرات، بما فيه طفرة خطيرة لفيروس "كورونا".

وأوضح أن سلالة "دلتاكرون" لا تشكّل فى الوقت الراهن خطورة كبيرة على السكان ويمكن ألا يؤدى إلى اندلاع وباء واسع النطاق.

فيما دعا العالم السكان إلى تعزيز اللقاحات التى قد تلقوها قبل قدوم الموسم الوبائى الجديد فى الخريف.

يذكر أن هيئة الرقابة على حقوق المستهلكين الروسية كانت قد أفادت فى وقت سابق باكتشاف 6 مرضى أصابتهم سلالة "دلتاكرون"، وقالت إن مسار المرض كان خفيفا، ولم تكن هناك حاجة إلى نقلهم إلى المستشفى.

وعلى صعيد آخر، يجرى حاليا إنتاج لقاح جديد من شركة فايزر ضد سلالات أوميكرون، وقد اشترت حكومة الولايات المتحدة 105 ملايين جرعة معززة من لقاح كورونا ثنائى التكافؤ من شركة فايزرPfizer ، و66 مليون جرعة أخرى جديدة من موديرنا Moderna.

وأكدت شركتا فايزر وبيونتيك BioNTech أنهما قامتا بتوسيع نطاق الإنتاج بسرعة وهما على استعداد لتقديم جرعات من اللقاحات ثنائية التكافؤ المتكيفة ضد متحورات أوميكرون BA.4 / BA.5 لشهر سبتمبر، وسيبدأ الشحن فورًا بعد الصحول على الموافقة.

وقال ألبرت بورلا، رئيس شركة فايزر والمدير التنفيذى لها، فى بيان: "لقد سمحت لنا خفة الحركة لمنصة mRNA، جنبًا إلى جنب مع الخبرة السريرية الواسعة مع لقاح كورونا، بتطوير واختبار وتصنيع لقاحات محدثة عالية الجودة تتماشى مع السلالات المنتشرة بسرعة غير مسبوقة".


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