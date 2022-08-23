مدير مكتبة الإسكندرية الجديد: أسعى للتطوير والبناء واستكمال مسيرة النجاح

تفقد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، مبنى مكتبة الإسكندرية، حيث التقى برؤساء القطاعات ومديري الإدارات والمراكز المختلفة، للتعارف ومتابعة آليات سير العمل بالمكتبة.

ووجه زايد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، على ثقته، وتكليفه بإدارة هذه المؤسسة العريقة، مؤكدًا أنها منارة للعلم والثقافة في مصر والعالم.

كما وجه التحية لكل من الدكتور إسماعيل سراج الدين، والدكتور مصطفى الفقي، على ما قدموه، مؤكدًا أنه سيسعى للتطوير والبناء واستكمال مسيرة النجاح.

وتفقد زايد خلال جولته قاعة الاطلاع الرئيسية، ومتحفي الآثار والمخطوطات، ومتحف السادات، ومعرض محمد حسنين هيكل، ومعرض شادي عبد السلام وأرشيف الإنترنت.

كما زار مدير مكتبة الإسكندرية معامل الترميم، حيث تعرف على طرق حفظ المخطوطات الأثرية من كتب ووثائق.