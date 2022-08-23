اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 06:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير مكتبة الإسكندرية الجديد: أسعى للتطوير والبناء واستكمال مسيرة النجاح

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 04:55 م
مدير مكتبة الإسكندرية الجديد: أسعى للتطوير والبناء واستكمال مسيرة النجاح جانب من الجولة
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، مبنى مكتبة الإسكندرية، حيث التقى برؤساء القطاعات ومديري الإدارات والمراكز المختلفة، للتعارف ومتابعة آليات سير العمل بالمكتبة. 
 
ووجه زايد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، على ثقته، وتكليفه بإدارة هذه المؤسسة العريقة، مؤكدًا أنها منارة للعلم والثقافة في مصر والعالم. 
 
كما وجه التحية لكل من الدكتور إسماعيل سراج الدين، والدكتور مصطفى الفقي، على ما قدموه، مؤكدًا أنه سيسعى للتطوير والبناء واستكمال مسيرة النجاح. 
 
وتفقد زايد خلال جولته قاعة الاطلاع الرئيسية، ومتحفي الآثار والمخطوطات، ومتحف السادات، ومعرض محمد حسنين هيكل، ومعرض شادي عبد السلام وأرشيف الإنترنت.
 
كما زار مدير مكتبة الإسكندرية معامل الترميم، حيث تعرف على طرق حفظ المخطوطات الأثرية من كتب ووثائق.  
 
 
الجولة
الجولة

جانب من الجولة
جانب من الجولة



 

 


الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

مدير مكتبة الاسكندرية

الدكتور احمد زايد



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة