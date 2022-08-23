مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يفاجئ وحدة طب الأسرة بأبو طفيلة.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

قام الدكتور أحمد البرعى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية بالمرور المفاجئ على وحدة طب الأسرة بأبو طفيلة يرافقه دكتورة منى منير مدير إدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أحمد عطية مدير الإدارة الهندسية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمات والرعاية الصحيه الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية .

وتفقد مدير الفرع خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمترددين على وحدة طب الأسرة بأبو طفيلة، ومناظرة وحدة التسجيل الإلكتروني للمرضى بالوحدة، وقام بمتابعة مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية وانتظامهم فى العمل ، وخلال الجولة التفقدية حرص على الاستماع إلى المترددين على الوحدة حول آرائهم عن الخدمة المقدمة لرصد مدى رضاهم عن الخدمة المقدمه لهم ، والتى جاءت جميعها إيجابية .

وعقب الجولة قام مدير فرع الهيئة بعقد اجتماعا تنسيقيا، ضم مدير الوحدة، ومدير إدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحيه، لمناقشة آليات تحسين الأداء، والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل، ووجه خلال الاجتماع على ضرورة القيام بأعمال الصيانة الدورية للوحدة.



الجولة (1)



الجولة (2)



الجولة (3)



الجولة (4)



الجولة المفاجأة



الجولة المفاجأة



الجولة المفاجأة



الجولة المفاجأة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة المفاجأة



جانب من الجولة المفاجأة



جانب من الجولة المفاجأة