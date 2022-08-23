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محمد بن زايد: سعدت بمشاركة إخواني القادة فى لقاء العلمين التشاوري الأخوي

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 08:10 م
محمد بن زايد: سعدت بمشاركة إخواني القادة فى لقاء العلمين التشاوري الأخوي الزعماء فى لقاء العلمين
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على تويتر بعد اللقاء الذى جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين: "سعدت بمشاركة إخواني القادة لقاء العلمين التشاوري الأخوي .. دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود المخلصة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة ضيوف مصر الكرام، الأشقاء، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك حيث جدد القادة دعمهم للجهود والمساعى التى تهدف الى ترسيخ الامن، والسلام، والاستقرار، والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية، 
 

 


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