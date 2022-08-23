محافظ مطروح يطلق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

مطروح - فريق محافظات

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، انطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة، تنفيذُا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، تحت إشراف د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وبرئاسة د.محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة.

تأتى هذه المبادرة ضمن جهود الدولة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين فى الحفاظ على المناخ و البيئة، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 ، مع تحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة وسيتم تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين على المنصة بداية من 21 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر 2022، على الرابط http://www.sgg.eg

وأكد محافظ مطروح أهمية التوعية بالمبادرة وتنفيذ البرامج التدريبية، حيث سيتم اختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة المعنية بما تستهدفه المبادرة من مشروعات مختلفة المستويات، تضم ٦ فئات هى:

1- المشروعات كبيرة الحجم

2- المشروعات المتوسطة

3- المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"

4- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة

5- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح

6- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة

وأشار إلى أنه ستتم المنافسة بين المحافظات لاختيار 18 مشروعًا مع حشد التمويل اللازم للمشروعات الفائزة وجذب الاستثمارات والإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ الذى ستستضيفه مصر فى نوفمبر 2022، لافتاً إلى أن اختيار المشاريع الفائزة سيكون مقروناً بمعايير متعددة أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة، داعيا جميع من لديه مقترحات وأفكار ورؤى من شأنها المساهمة فى تحقيق ذلك الهدف من أبناء مطروح وخارجها المشاركة من خلال التسجيل على الرابط الخاص بالمبادرة.