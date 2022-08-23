محافظ كفر الشيخ يوجه بعقد ندوات تعريفية لشرح مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد ندوات تعريفية بالديوان العام والمديريات ومراكز الشباب والجهات التابعة لها لشرح كيفية الاشتراك فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية فى محافظات الجمهورية فى إطار استعداداتها لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس السيسى بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بتناول التعريف بالفئات التى تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها والتدريب على الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المشروعات التى ستقدم بالمحافظة لابد أن تكون خضراء وذكية وذكى طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع فى الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبى prototype، أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبى إحتياجات ملحة داخل المحافظة، أو يتضمن عنصر إبتكارى، على يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى لمحافظة القاهرة.

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أن الفئات الستة التى تستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تلقى مشروعاتهم هم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ فى فئته.