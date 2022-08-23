محافظ قنا يبحث تحسين مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بعدد من القرى

اجتمع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وفد المكتب الاستشاري الألمانى "MOTT Mackdonal" لمناقشة أعمال البدء في تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني بعدد من قرى محافظة قنا "IWSP2 " والتنسيق للقيام بأعمال الدعم الفني والتصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات، طبقا لاتفاقيات التعاون مع شركاء التنمية الأوربيين.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والوفد المكون من السيد كيفن رينشو، قائد فريق العمل لبرنامج IWSP2، وعمر راجا، نائب فريق العمل مكتب ماكدونالد، والمهندس مصطفى الطيب نائب المدير الإقليمى للشرق الاوسط وشمال أفريقيا، والمهندس علاء بكري، رئيس قطاع التخطيط وجمال حلمي مدير العلاقات العامة بالشركة، وخالد محمد حسن، مديرعام إدارة الاستثمار والتعاون الدولي، وعددا من القيادات التنفيذية.
وقال محافظ قنا، إن المشروع يهدف إلى ضمان توفير امدادات المياه، والتخلص من مياه الصرف الصحي بطريقة مناسبة وصحية وفعالة ومستدامة، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للصرف الصحي في المناطق الحضرية والريفية، وتنفيذ تلك المشروعات وفق نظام مخطط ومستدام، مؤكدا على ضرورة البدء الفوري في المشروعات التي تخدم المواطن، والالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المخططة للانتهاء منها، ودخولها الخدمة لتحقيق رضا المواطن.
ناقش فريق المكتب الاستشاري "MOTT Mackdonal" آليات تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والجاري تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لضمان الملائمة البيئية وتلبية معايير الجودة والأنظمة السائدة بمختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات " المنيا- أسيوط – سوهاج – قنا " كمساهمة في دعم خطة الشركة القابضة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والممول من شركاء التنمية الأوروبين.
وذكر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن الأهداف العامة للبرنامج هي تحسين الحالة الصحية للمستفيدين والظروف البيئية وتحسين الإطار العام في قطاع المياه والصرف الصحي، موضحا أن معايير اختيار المشروعات ضمن البرنامج تعتمد علي مايتفق مع المخطط العام للشركة وتقييم الأثر البيئي والمجتمعي، بالإضافة إلي توافر وجودة البنية التحتية للصرف الصحي والاحتياج العاجل لرفع مستوى الآداء الوظيفي وكفاءة معالجة المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي العاطلة وغير المستغلة، وكذلك تأهيل التجمعات شبه الحضرية والريفية من خلال تجمعات خدمة المرافق الصحية لتنفيذ هيكل صرف صحي جديد متكامل.
وأضاف قائد فريق المشروع، أن البرنامج عبارة عن قرض مقدم من شركاء التنمية الأوروبيين (EDPs) " بنك التعمير الألماني (KFW) - الاتحاد الأوربي (EU) - الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) - بنك الاستثمار الأوربي (EIB) - وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية (SECO)" وتغطي 4 محافظات (قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا).
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