محافظ قنا يبحث تحسين مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بعدد من القرى

قنا - صابر سعيد

اجتمع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وفد المكتب الاستشاري الألمانى "MOTT Mackdonal" لمناقشة أعمال البدء في تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني بعدد من قرى محافظة قنا "IWSP2 " والتنسيق للقيام بأعمال الدعم الفني والتصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات، طبقا لاتفاقيات التعاون مع شركاء التنمية الأوربيين.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والوفد المكون من السيد كيفن رينشو، قائد فريق العمل لبرنامج IWSP2، وعمر راجا، نائب فريق العمل مكتب ماكدونالد، والمهندس مصطفى الطيب نائب المدير الإقليمى للشرق الاوسط وشمال أفريقيا، والمهندس علاء بكري، رئيس قطاع التخطيط وجمال حلمي مدير العلاقات العامة بالشركة، وخالد محمد حسن، مديرعام إدارة الاستثمار والتعاون الدولي، وعددا من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إن المشروع يهدف إلى ضمان توفير امدادات المياه، والتخلص من مياه الصرف الصحي بطريقة مناسبة وصحية وفعالة ومستدامة، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للصرف الصحي في المناطق الحضرية والريفية، وتنفيذ تلك المشروعات وفق نظام مخطط ومستدام، مؤكدا على ضرورة البدء الفوري في المشروعات التي تخدم المواطن، والالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المخططة للانتهاء منها، ودخولها الخدمة لتحقيق رضا المواطن.

ناقش فريق المكتب الاستشاري "MOTT Mackdonal" آليات تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والجاري تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لضمان الملائمة البيئية وتلبية معايير الجودة والأنظمة السائدة بمختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات " المنيا- أسيوط – سوهاج – قنا " كمساهمة في دعم خطة الشركة القابضة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والممول من شركاء التنمية الأوروبين.

وذكر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن الأهداف العامة للبرنامج هي تحسين الحالة الصحية للمستفيدين والظروف البيئية وتحسين الإطار العام في قطاع المياه والصرف الصحي، موضحا أن معايير اختيار المشروعات ضمن البرنامج تعتمد علي مايتفق مع المخطط العام للشركة وتقييم الأثر البيئي والمجتمعي، بالإضافة إلي توافر وجودة البنية التحتية للصرف الصحي والاحتياج العاجل لرفع مستوى الآداء الوظيفي وكفاءة معالجة المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي العاطلة وغير المستغلة، وكذلك تأهيل التجمعات شبه الحضرية والريفية من خلال تجمعات خدمة المرافق الصحية لتنفيذ هيكل صرف صحي جديد متكامل.

وأضاف قائد فريق المشروع، أن البرنامج عبارة عن قرض مقدم من شركاء التنمية الأوروبيين (EDPs) " بنك التعمير الألماني (KFW) - الاتحاد الأوربي (EU) - الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) - بنك الاستثمار الأوربي (EIB) - وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية (SECO)" وتغطي 4 محافظات (قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا).