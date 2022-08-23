اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 04:29 م
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محافظ دمياط توافق على تعديل تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 04:22 م
محافظ دمياط توافق على تعديل تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على تعديل تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى،  وذلك للعام الدراسى 2022/2023 وذلك بعدد من المدارس وفقًا للجداول المرفقة.
 
وفى هذا السياق، ، أشار الدكتور خالد خلف مدير مديريةالتربية والتعليم أنه تم تعديل تنسيق القبول وذلك بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية حتى يتمكن الطلاب الحاصلين على مجموع 140 حتى 150 درجة من الالتحاق بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى.
تنسيق مدارس التعليم التجارى
تنسيق مدارس التعليم التجارى

تنسيق مدارس التعليم الفنى المهني بدمياط
تنسيق مدارس التعليم الفنى المهني بدمياط

تنسيق مدارس التعليم الفني
تنسيق مدارس التعليم الفني
 
 
 

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