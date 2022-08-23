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محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لمدينة فارسكور.. التفاصيل

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 03:41 م
محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لمدينة فارسكور.. التفاصيل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، المخطط التفصيلى لمدينة فارسكور بعد اعتماد المخطط الاستراتيجي لها.
 
 
كما اعتمدت "المحافظ" أيضا المخطط التفصيلي لقرى "الحسينية ، البدراوى، الإسماعيلية ، السعدية القبلية ،السعدية البحرية والتوفيقية" بمركز كفر سعد و قرى "الأربعين،  كرم ورزوق وحجاجة" بمركز فارسكور بإجمالى عدد 9 قرى بالمركزين ،حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.
 
 
وأعلنت الدكتورة منال عوض، الانتهاء من اعتماد كافة المخططات التفصيلية لجميع قرى المحافظة، منوهة أن تلك المخططات يتم اعدادها بالتنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني و إدارة التخطيط العمراني بمحافظة دمياط وفى إطار التعاون مع وزارة التنميةالمحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتة إلى انه يتم مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير المقررة فى هذا الخصوص، كما أشارت إلى تحقيق خطوات كبيرة بهذا الملف نظرا لأهميته فى حل المشكلات العمرانية والحد من البناء العشوائي وضبط المنظومة البنائية.
 
 
 
 
 

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