محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية لتطوير المناطق غير المخططة

دمياط - فريق المحافظات

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأعمال الجارية بمنطقة الأعصر، والتى تأتى ضمن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة الذى يجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، حيث يستهدف تطوير 7 مناطق بمدينة دمياط، والذى يشمل عدة مناطق أبرزها "المنطقة القديمة، الأعصر، السنانية، السيالة، غيط النصارى، المنيا وشط الملح ".

ومن جانبها أكدت محافظ دمياط، أن تلك المناطق قد شهدت رفع كفاءة ومد وإحلال شبكات المرافق، والرصف بالإسفلت لافتة إلي أنه تم إنشاء أرصفة جانبية بالبلدورات ويجرى تركيب بلاطات الانترلوك بها.

ووجهت محافظ دمياط، تعليماتها بشأن تنفيذ الأعمال وفقاً للجداول والمخططات الزمنية و المعايير والمواصفات الفنية، لاستكمال محاور المشروع لتطوير ورفع كفاءة تلك المناطق وذلك فيما يخص شبكات المرافق والطرق الرئيسية والفرعية، مشددة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تلك المشروعات.