اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 06:04 م
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محافظ جنوب سيناء يلتقى عمال النظافة بالطور

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 05:01 م
محافظ جنوب سيناء يلتقى عمال النظافة بالطور محافظ جنوب سيناء يلتقي عمال النظافة بطور سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة عمال النظافة (عمال السركي) في إطار لقاءاته المتعددة بهم لمكافأتهم والتعرف على مشكلاتهم، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء.
 
وأثنى المحافظ خلال اللقاء على الدور الذي يقومون به وعلي عملهم الجاد.
 
وقام المحافظ باهدائهم كراتين مواد غذائية ولحوم ومبالغ مالية مكافأة تحفيزية لهم مطالبا ببذل المزيد من الجهود والحفاظ دائما على المظهر اللائق المشرف أمام مواطني المحافظة وزائريها.
 
 
 
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

محافظ جنوب سيناء يلتقي عمال النظافة بطور سيناء
محافظ جنوب سيناء يلتقي عمال النظافة بطور سيناء


 

 


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