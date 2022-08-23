محافظ جنوب سيناء يصدق على 12 حالة تصالح فى مخالفات البناء لأهالى مدينة رأس سدر

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد 12 حالة تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة رأس سدر "نموذج 10" وذلك خلال عرض علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر اليوم الثلاثاء، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق على قرارات التصالح لأهالى محافظة جنوب سيناء واستصدار قرارات تصالح لها تخفيفاً عن كاهل المواطنين بالمحافظة.