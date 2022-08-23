محافظ جنوب سيناء يتابع نتائج تدريب منصة التوثيق الجغرافى بالمحافظة

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نتائج تدريب منصة التوثيق الجغرافي المقدمة من شركة إيزرى شمال أفريقيا، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد في ضوء منظومات التحول الرقمي ودور التدريب المهم على هذه المنظومات.

وتم استعراض نتائج المتدربين من إدارة التخطيط العمراني، وأثنى المحافظ على المجهود المبذول من قبل المتدربين، وأبدى إعجابه بفكرة عمل لوحة مؤشرات خاصة بمشروعات مؤتمر المناخ.

ووجه محافظ جنوب سيناء، بتجميع كافة بيانات المشروعات بالمحافظة أكملها ، وعرضها على لوحة المؤشرات التي تفيد متخذي القرار في سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات بشكل صحيح ودقيق.