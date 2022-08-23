محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 20 مشروعًا بكفر شكر وقليوب بتكلفة 461 مليون جنيه

القليوبية - إبراهيم سالم

استكمل، اليوم الثلاثاء، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سلسلة الافتتاحات والتفقدات التي نظمتها المحافظة، احتفالاً بعيدها القومي، وذلك بمدينتي كفر شكر وقليوب، إذ تفقد وافتتح المحافظ 20 مشروعا خدميا، ستُساهم في إحداث نقلة نوعية وطفرة تنموية في الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، حيث أكد المحافظ أن الدولة تخطو خطوات مُتسارعة نحو إحداث تنمية شاملة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لتوفير حياة كريمة لهم.

واستهل "المحافظ"، جولته بتفقد مشروعات مدينة كفر شكر بدايةً بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تفقد محطة رفع صرف صحي كفر عامر ورضوان، على مساحة 400 متر، وتستوعب 6739.2م 3/ يوم، بتكلفة 36 مليون جنيه، وتفقد المحطة بعد الانتهاء من جميع الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية، مشدداً على سرعة الإنتهاء من الوصلات المنزلية، مُشيراً إلى أنه تم تسليم المحطة لشركة المياه والصرف الصحي بعد الإنتهاء من خطوط الطرد والشبكات، وتمت تجارب التشغيل، وسيتم البدء في توصيل الوصلات المنزلية في 31 / 8 / 2022، وتجدر الإشارة إلى أن المحطة تخدم 11 ألف نسمة من سكان قرى كفر عامر ورضوان وكفر منصور.

وتابع "الهجان"، جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحي عزبة القدري ببرقطا، والتي تبلغ مساحتها 4 أفدنة، وتخدم قرى الشقر، برقطا، كفر كردي، ويتم إنشاؤها على مرحلتين بطاقة إستيعابية 15 ألف م3/يوم، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى 85%، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 60%، وتبلغ القيمة التعاقدية لإنشاء المحطه 100 مليون جنيه، ووجه المحافظ بدفع الأعمال وتكثيفها والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة الزمنية المحددة، وذلك لحاجة المواطنين إليها لحل مشكلة الصرف الصحي بتلك القرى.

وصرح محافظ القليوبية، أن المحافظة حظيت بنصيب كبير من المشروعات التي قامت الدولة المصرية بتفيذها خلال الـ 8 سنوات الماضية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث بلغت عدد المشروعات المنتهية 260 مشروع بتكلفة 8.15 مليار جنيه ، فى حين أن عدد المشروعات الجارية 49 مشروع بتكلفة 180.2 مليون جنيه وقد وصلت نسبة القرى المخدومة بالصرف الصحي إلى 70% على مستوى المحافظة.

واستكمل "الهجان"، تفقده لأعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى، بطاقة إستيعابية 45 ألف م3/يوم، بتكلفة تتخطى ال 220 مليون جنيه، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر، مشددا على أهمية الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى أقرب وقت.

وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 90% من إجمالي الأعمال المدنية وجاري توريد أعمال الكهروميكانيك، وشدد المحافظ على مسئولي الجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الرسومات الهندسية لعدد من المباني المتبقية للبدء في تنفيذها والانتهاء من المشروع بالكامل.

وقال "الهجان"، خلال جولته أنه تم الإنتهاء خلال الفترة من 2019 حتى الآن من 27 مشروع على مستوى المحافظة في قطاع الصرف الصحي، بإجمالي 1686.5 مليون جنيه، و9 محطات مياه شرب بإجمالي 951 مليون جنيه، وجاري تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بإعتماد 2.3 مليار جنيه، و6 مشروعات مياه شرب بإعتماد 931 مليون جنيه.

وفي قطاع الشباب والرياضة، إفتتح المحافظ الملعب المنجل بمركز شباب أسنيت بعد إحلاله وتجديده، بتكلفة نصف مليون جنيه، على مساحة 1500 متر، وتمارس فيه عدة أنشطة منها كرة القدم، الكارتيه، الكونج فو، كما تفقد مركز شباب أسنيت، وافتتح مكتب (بحث ثقافي) الذي يُنظم برنامج مشواري، لتعليم الشباب كيفية البحث عن عمل يتناسب مع مهاراتهم، كما يقام بالمكتب برنامح تدريب برلماني للطلائع والشباب، والذي يبدأ من اليوم 23 أغسطس وينتهي في 29 أغسطس، والهدف من البرنامج تعليم الشباب كيفية إدارة حوار.

وأوضح "الهجان"، خلال جولته أنه خلال مبادرة (بنكمل بعض) التي تتبناها وزارة الشباب والرياضه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد تم إنشاء 12 ملعب خماسي في القرى المحرومة من الملاعب، وذلك في إطار خدمة المحافظة بتوفير كافة الأنشطة الرياضية بجميع القرى، لدعم قدرات الشباب وخلق متنفس لهم وأماكن للترفيه.

كما تفقد محافظ القليوبية، عدداً من المشروعات الخدمية التي تخدم أهالي مدينة كفر شكر ومنها، تفقد أرض الجمعية الزراعية وموقف كفر شكر، والتي شرعت المحافظة في إنشاؤها بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، في الـ 27 من شهر يوليو الماضي، وتم عمل جسات تحليل التربة من قبل المهندس الإستشاري، لبدء الإنشاءات المدنية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيما يخص الرفع المساحي للموقع وإعداد التصميمات الهندسية لتنفيذ مجمع المواقف والإدارة الزراعية وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء مبنى الإدارة الزراعية 7 مليون جنيه، وسيتكون المبنى من أربعة طوابق، على أن يتضمن الدور الأرضي مخازن للأسمدة والبذور، والدور الأول علوي سيتم تخصيصه لقسم الإرشاد الزراعي، والدور الثاني علوي لقسم التعاون الزراعي، أما الدور الثالث علوي والأخير سيخصص للمكاتب الإدارية، بالإضافة لإقامة مشروع إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات متطور لمدينة كفر شكر داخل الجمعية الزراعية، وذلك بعد التنسيقات التي تم إجراؤها بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة لاستغلال أرض الإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر الاستغلال الأمثل لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة، بجانب مبنى جديد للإدارة الزراعية.

وشدد "المحافظ"، أثناء تفقده على ضرورة تكثيف الأعمال لنهو المشروع في أقرب وقت ممكن حتى يتم تقديم الخدمات الزراعية للمواطنين من خلال المبنى بالشكل اللائق.

وتفقد "المحافظ"، مكتب بريد كفر شكر، والمقام على مساحة 125 متر والمكون من طابقين، بتكلفة 4 مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من جميع أعمال المبنى الإنشائية، بإستثناء دخول المرافق(المياه،الكهرباء)، وجاري التنسيق مع الجهات المختصة والمسند إليها تنفيذ المشروع لإنهاء تلك المشكلة، للإستفادة من المبنى وتشغيله لتقديم الخدمة للمواطنين.

كما افتتح كورنيش النيل بالمدينة بتكلفة 6 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمدينة، حيث شمل التطوير على توسعة الطريق ليكون عرضه 14 متر وإنشاء رصيف للمشاة على جانبي الطريق وإنشاء جزيرة وسطى كما سيتم إنشاء كورنيش على النيل بطول كيلو و650 متر ليكون امتدادا للكورنيش الحالي وتكملة له بالإضافة إلى عمل منظومة إنارة حديثة بطول الشارع.

وفي قطاع الأبنية التعليمية تفقد محافظ القليوبية أعمال توسعات مدرسة الحرية، بعدد 15 فصل، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، كما تفقد توسعات مدرسة الدكتور/ صفوت محي الدين بعدد 20فصل، بتكلفة 7 مليون جنيه، وتابع أعمال الإنشاءات بالمدرستين، مشدداً على سرعة إنجاز الأعمال، لتشغيل المدارس لتكون جاهزة في الفصل الدراسي الثاني للعام المُقبل، مؤكداً بأن المحافظة تسعى جاهدة لإنهاء مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول، من خلال إنشاء مدارس جديدة، أو إضافة توسعات بالمدارس الموجودة، وذلك للنهوض بالعملية التعليمية، لتوفير جو مُلائم للطلاب.

وفي السياق ذاته توجه محافظ القليوبية إلى مدينة قليوب لإفتتاح وتفقد عدد من المشروعات، إستهلها بقطاع الأبنية التعليمية، حيث تفقد توسعات مدرسة سنديون للتعليم الأساسي، المكونة من18 فصل، بتكلفة 7.5 مليون جنيه، كما تفقد أيضاً توسعة مدرسة سنديون الرسمية لغات، وتتكون من (11 فصل) بتكلفة 6.6 مليون جنيه، ليصل إجمالي عدد الفصول بعد التوسعة 55 فصل علاوة على تفقد مدرسة الفريق سعد الدين الشاذلي بتكلفة 5.6 مليون جنيه (26 فصل) توسعة.

وفي قطاع الموارد المائية والري تفقد "المحافظ" أعمال تأهيل وتبطين ترعة فاضل بعد الإنتهاء منها، بطول 6.8 كم، بتكلفة 20 مليون جنيه، موجهاً بإستمرار أعمال تطهير الترعة، مطالباً المواطنين بالحفاظ عليها وعدم إلقاء المخلفات بها.

ويأتي المشروع في إطار خطة الدولة ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، (تأهيل وتبطين الترع)، وتهدف المبادرة إلى الحد من إهدار المياه، والحفاظ على المظهر الحضاري، ومنع التلوث والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

وتابع "محافظ القليوبية" جولته في قطاع الشباب والرياضة ، حيث إفتتح إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب قرية قلما مدينة قليوب ، بتكلفة 800 ألف جنيه، ويضم المركز عدة ألعاب منها كرة القدم، والكاراتيه، والجوالة، بالإضافة إلى نشاطات ثقافية وترفيهية، وتقام بالمركز مبادرة علم إبنك الرسم.

كما افتتح "المحافظ" إحلال وتجديد الملعب الخماسي بصنافير، بتكلفة نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى إفتتاح إحلال وتجديد الملعب الخماسي بقرية كوم أشفين بقليوب بتكلفة مليون جنيه ويقع على مساحة 2500 متر، بتكلفة مليون جنيه، ويضم عدة أنشطه منها كرة القدم، الكاراتيه، والمبنى الإداري بمركز الشباب ويُقام به ندوات تثقيفية ودينية، والرسم، و القراءة ، وبلياردو، وتنس طاولة.

وأكد الهجان، أن الدولة تهدف إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز إبداعية وخدمة مجتمعية، من خلال تطوير البنية التحتية الإنشائية للملاعب والمباني وتكثيف البرامج والمشروعات والأنشطة المنفذة بها، حيث تشهد تلك الفترة طفرة غير مسبوقة بفضل دعم القيادة السياسية لملف الشباب والرياضة.

ثم افتتح "المحافظ" ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب، بتكلفة 7 مليون جنيه، والتي قامت المحافظة بتطويره وتحويله إلى ميدان ذو طابع جمالي ومروري منسق، حيث تم استغلال الجزيرة الوسطى لإقامة متنزه وحديقة متكاملة، لتكون متنفساً لأهالي المدينة بالإضافة إلى تركيب البرجولات الخشبية، وتركيب المقاعد بالرخام، وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية، وتم إنشاء شبكة كهرباء ومياه داخلية، علاوة على إنهاء إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 متر وعرض 16 متر مدعمة بأعمدة الإنارة، وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الانترلوك، وتم زراعة الأشجار والنخيل ونباتات الزينة، والتي أضفت على المكان لمسة جمالية كبيرة، ليكون الميدان متنفساً جديداً لأهالي مدينة قليوب، ووجه " الهجان" بإستمرار متابعة الميدان من نظافة، ومتابعة ري النخيل والشجيرات بأحواض الزرع بصفة دورية، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، بالإضافة إلى ضرورة تركيب كاميرات لمتابعة الميدان على مدار الساعة.

كما تفقد مستشفى الحميات ومستشفى الرمد، بتكلفة 11 مليون جنيه حيث تم مدهما بمجموعة من الأجهزة الطبية (5 رعاية – 35 سرير بالقسم الداخلي - 5 وحدات فوق سرير رعاية – 2 جهاز تنفس صناعي – 10 مولد أكسجين 10لتر – 8جهاز شفط 10 لتر -2 عربة إنعاش – وذلك بالإضافة إلى تجهيز غرفة العناية المركزة.

وتفقد "المحافظ" أعمال إنشاء موقف سيارات حلابة وصنافير بمدينة قليوب، على مساحة 700 متر، والجاري إنشاؤه من قبل المحافظة، ويستوعب الموقف أكثر من 150 سيارة ميكروباص، بتكلفة 2 مليون جنيه، موجهاً بإستغلال قطعة أرض ملاصقة لتوسعة الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة، بالإضافة إلى إنشاء باكيات وعربات طعام متنقلة للشباب، لإستغلال المنطقة بالكامل، مُشيراً إلى أنه بعد الإنتهاء من المشروع سيتم رفع كفاءة المنطقة، لتصبح منطقة حضارية منظمة وغير عشوائية.

كما تفقد "محافظ القليوبية"، مشروع صرف عزبة الغنامة ورصف وتأهيل الطريق التبادلي، بمنحة من الوكالة الألمانية Giz ، بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه، مُشدداً على دفع الأعمال لنهو المشروع في أقرب وقت ممكن لخدمة أهالي القرية.

جاءت الجولة بحضور أعضاء مجلس النواب، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب ، والمهندسة هالة شندي مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس خالد عبد العزيز مدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق، ومحمد عبد الحليم مدير مشروع المواقف، وإسلام رجب مدير التطوير الحضري.