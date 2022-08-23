محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 61%

كتب - أسامة عبد الحميد

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 تضمنت نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح 61% ، ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.6% ، ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسة نجاح 80% ، ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 60%.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.



وهنأ محافظ أسيوط جميع الطلاب الناجحين ووجههم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح متمنيا لهم دوام التفوق في المراحل التعليمية المختلفة، فضلاً عن تقديم الشكر على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم والمساهمة في تخريج أجيال واعدة قادرة على القيادة في المستقبل، مشيراً إلى تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتشكيل لجنة لدراسة تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للتعليم العام والفني "الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي" للعام الدراسي الجديد حرصاً على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب، وبناءاً على طلبات أولياء الأمور وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وذلك في ضوء المعايير المنظمة لذلك ووفقاً للكثافة المحددة والمقترحة وإتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة.



من جانبه، أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن عدد الطلاب المتقدمين بالدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة النظامي والمنازل 34902 طالب نجح منهم 21303 طالب بنسبة نجاح 61% ، لتصبح نتيجة الدورين معا 84% وفي الشهادة المهنية بلغ عدد المتقدمين للامتحان نظامي ومنازل 2603 طالب نجح منهم 1708طالب بنسبة نجاح 78.6% لتصبح نتيجة الدورين معا 91.45% ، وفي الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع تقدم 6 طلاب للامتحان نجح منهم 4طلاب بنسبة 80% ، وفي الشهادة الإعدادية للمكفوفين تقدم 5 طلاب مقيدين حيث نجح منهم 3طلاب بنسبة نجاح 60%.