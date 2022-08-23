اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 03:00 م
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محافظ أسوان يكلف نائبه بالمتابعة الميدانية لمشروعات حياة كريمة..صور

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:30 م
محافظ أسوان يكلف نائبه بالمتابعة الميدانية لمشروعات حياة كريمة..صور جانب من الجولة
أسوان - عبد الله صلاح

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أعطى أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لنائبه أحمد شعبان باستكمال جولاته التفقدية، للمتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز ، وسرعة تلافى أى معوقات للأعمال الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية بمختلف قطاعات العمل العام.

وتفقد نائب المحافظ، المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى داخل قرى حياة كريمة بمركز نصر النوبة والتى شملت قرى عنيبه وأرمنا وخريت ، والتى رافقه خلالها المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، بجانب مسئولى الجهات والشركات المنفذة.

ونقل أحمد شعبان تعليمات محافظ أسوان المشددة بشأن سرعة الإنجاز فى تنفيذ الأعمال وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، مع أهمية تلافى أى ملاحظات يتم رصدها أولاً بأول حتى يجنى المواطنين ثمار هذه الإنجازات على الوجه الأكمل .

الجولة

الجولة

 

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

 

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 


 


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