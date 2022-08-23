محافظة الجيزة تغلق كيانا وهميا يمارس أنشطة تعليمية بدون ترخيص فى المنيب

كتب سيد الخلفاوى

أغلقت محافظة الجيزة وبالتعاون مع الجهات المعنية، كيانا وهميا تحت مسمى "جلوبال أكاديمى" تقوم بإيهام الطلاب بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعى بمنحهم شهادات معتمدة للعمل فى أقسام (التمريض، المساحة والخرائط، فنى تكنولوجيا البترول، فنى تحاليل طبية، الحاسب الآلى، الصحافة والإعلام، إدارة الأعمال، تركيبات الأسنان)، كما تدعى المنشأة بإنها أكاديمية معتمدة وتتعاون مع الجامعات المصرية وتمنح تصريح بمزاولة المهنة بالإضافة إلى تغيير مسمى المهنة ببطاقة الرقم القومى .

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن المنشأة المخالفة تقع بعمارات الشباب بمنطقة المنيب بجنوب الجيزة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مشيراً إلى أن قرار الغلق والتشميع جاء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى عقب رصد اللجان المعنية للمنشاة المخالفة مؤكداً أن المحافظة تواجه بحزم تلك المخالفات لما لها من تأثير ضار على الطلاب .

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة المستمرة للمنشٱت التعليمية الخاصة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالف منها وتكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وشدد على ضرورة مُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وفى نفس الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حى الدقى بضبط مركز للدروس الخصوصية بدون ترخيص بشارع ثروت امام كليه التجارة بحى الدقى وتم غلق وتشميع المنشأة مع مصادرة محتوياتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .