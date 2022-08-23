محافظة الإسكندرية: مصعد هيدروليكى بالديوان العام لخدمة ذوى الهمم

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية إنشاء مصعد هيدروليكي يخدم أبناء المحافظة من ذوى الهمم من الموظفين العاملين والمواطنين المترددين علي المحافظة، وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أنه أعطى تعليماته فورًا بالبدء في تنفيذ تلك الفكرة الفريدة من نوعها التي اقترحتها المهندسة رشا بكر، المهندسة بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالمحافظة، وبالفعل تم تنفيذ فكرة المصعد الهيدروليكي لخدمة ذوي الإعاقات الحركية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوى الهمم.

وكرم اللواء محمد الشريف، بمكتبه المهندسة رشا بكر صاحبة فكرة المصعد الهيدروليكي لذوى الهمم، والذي تم إقامته في مبني الديوان العام، وذلك بحضور مروة عرابي، مدير إدارة شئون المقر بالمحافظة، كما أكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لذوي الهمم وتوفير أوجه الرعاية والاحتياجات لهم.