مجلس القضاء العراقى يقرر استئناف العمل فى كافة المحاكم اعتباراً من الغد

كتب عبد الوهاب الجندى

قرر مجلس القضاء العراقي، استئناف العمل في كافة المحاكم اعتباراً من يوم غد، بعد أن قرر عدد من المتظاهرين الاعتصام أمام المجلس ونصب الخيام.

وفي وقت سابق أعلن مجلس القضاء الأعلى فى العراق، الثلاثاء، تعليق عمله وعمل المحاكم التابعة له بسبب التظاهرات أمام مبنى المجلس، وأوضح أن قرار التعليق يأتي احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون، وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا".

ونصح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، ونقل صالح محمد العراقي وزير السيد الصدر عنه قوله، إن "في السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسـدين وإن كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوطات سياسية من فسطاط الفساد ضدّهم ".

وأضاف، "وإنه لو ثنيت لي الوسادة لكنت مع استمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى لنشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسـدين، ولكن وللحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب، انصح بالانسحاب وإبقاء الخيم تحت عنوان ولافتة (اعتصام شهداء سبايكر) و (أهالي الموصل) (استرجاع الأموال المنهوبة) و(محاسبة الفاســدين) بلا انحياز.. (إقالة الفاســدين)، (فصل الإدعاء العام) و (قضاء مستقل ونزيه) وغيرها من العناوين التي يريد الشعب تحقيقها".

وتابع، "وليستمر اعتصامكم أمام البرلمان إن شئتم ذلك فالقرار قرار الشعب، ومنّي النصيحة ولكم القرار في جميع ذلك وما أنا إلا فرد منكم وفيكم وإليكم".