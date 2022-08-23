متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بطريق ( منوف/الشهداء).. صور

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة الدورية و الميدانية لأعمال الرصف والتطوير للطرق الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز تحقيقاً للصالح العام، وذلك في ضوء خطة الدولة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية ولا سيما تطوير شبكات الطرق الداخلية والطرق المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات من أجل النهوض بحياة وبناء الإنسان المصري إلى الأفضل وعلى نحو شامل .



ومن هذا المنطلق، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا إلى أنه تم تدشين أعمال الرصف بشوارع النقراشى ومحمد محود و خلف مجلس المدينة وذلك ضمن (10) شوارع سيتم رصفهم بنطاق المدينة مما يساهم في تحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين والمركبات، لافتاً إلى أن أعمال التطوير ستشمل شوارع ( المحكمة ، العقيد ، مستشفى الحميات ، مدرسة عمر الأشقر، وكذا امتداد المساكن، مساكن سوق الحديد ، البحيرى ، البر الغربى ، جبانة الأقباط ) وتضم أعمالل التطوير قطع الفرمة وتكسير الطبقات الأسفلتية المتهالكة وإنشاء بلدورات وأرصفة جانبية تمهيدا للبدء في أعمال الرصف، مؤكداً على التواجد الميداني بمواقع العمل للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

كما تابع رئيس المدينة أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بنفق تلا من رصف الشوارع المحيطة بالنفق ودهان البلدورات والأرصفة الجانبية ، مؤكداً بأن أعمال التطوير بالمنطقة قد ساهمت في إحداث السيولة المرورية اللازمة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى كونها منطقة حيوية وهامة .

وفى مدينة منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال الرصف بالقطاع الثانى بطريق ( منوف/الشهداء) بنطاق الوحدة المحلية بمنشأة سلطان بطول (3) كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، فضلا عن متابعة أعمال التطوير من تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى بطريق البطحة البحرية تمهيداً لإنشاء ممشى جديد يعد متنفسا و متنزها عاما لأهالى المدينة، بالإضافة إلى متابعة أعمال التشطيبات النهائية لتطوير ورفع كفاءة نفق السكة الحديد من تركيب بلاط البازلت وصب الأرضية وتركيب شبكة صرف للقضاء على تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء ، وكذا اللمسات النهائية بسوق منوف العمومى وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء أسواق ومواقف نموذجية بديلة عن الأسواق العشوائية.

فيما أكدت رئيس حى غرب شبين الكوم على متابعتها لأعمال تطوير منطقة مجمع المصالح الحكومية من تركيب التوصيلات الكهربائية وزرع الأعمدة الديكورية وتوسعة الطرق كونها منطقة حيوية، فضلا عن متابعة أعمال إنشاء باركينج جديد أسفل المجمع لاستغلاله لإقامة جراج يساهم في تخفيف الاختناق المرورى بالمنطقة نظرا لكثرة المترددين لتلقي الخدمات المتنوعة .

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء خلال الفترة المسائية أعمال قطع الفرمة بطريق ( الشهداء/دراجيل ) تمهيداً لأعمال الرصف تنفيذ هيئة الطرق والكبارى وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، مؤكدا على متابعته المستمرة لكافة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحسين مستوى الخدمات المقدمة .

وفى أشمون، تم إستكمال أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع بورسعيد بطول حوالي 1300م وذلك عقب الإنتهاء من إنشاء البلدورات والأرصفة الجانبية وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى كونه شارع حيوى ، مؤكدا بأن مدينة أشمون قد شهدت طفرة كبيرة بقطاع الطرق من خلال الإنتهاء من رصف (13) شارع بنطاق المدينة والتى ستساهم في تحقيق السيولة المرورية اللازمة.









أعمال التطوير (1)



أعمال التطوير (2)



أعمال التطوير (3)



الأعمال الجارية (1)



الأعمال الجارية (2)



جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)



جانب من الأعمال (3)









