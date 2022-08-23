اليوم السابع
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ماس كهربائى وراء اشتعال النار بمحول كهرباء فى الحوامدية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:29 ص
ماس كهربائى وراء اشتعال النار بمحول كهرباء فى الحوامدية حريق محول كهرباء - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمحول كهرباء اشتعل به حريق، بإحدى قرى الحوامدية، وتبين أن ماس كهربائي أدى إلى اشتعال حريق، مما أسفر عن تفحمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بمحول كهرباء، بإحدى قرى الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لمحاصرة الحرق وإخماده.

 

وأجرى رجال المباحث معاينة، حيث تبين أن النيران أسفرت عن تفحم المحول بالكامل، ولم يصل الحريق لأي مباني مجاورة، وأدى احتراقه إلى انقطاع الكهرباء.

 

تم الاستعانة بمسئولي شركة الكهرباء، لإصلاح العطل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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