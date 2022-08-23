لجنة من بيطرى الأقصر تفحص المواشى بسوق الحبيل وتقدم ندوات توعية للمواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة عمل اللجان البيطرية للمرور على أسواق الماشية بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه إستكمالاً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تشكلت لجان طبية بيطرية للمرور على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، أن تلك اللجان شملت لجنة طبية بيطرية من إدارة الأقصر البيطرية يترأسها الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية ورئيس اللجنة، وعضوية الدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الاقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل بالأقصر، وقام الأطباء بعمل تقصى وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بضرورة وأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التأمين على الماشية وأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم.

وشدد الدكتور فتحى سلمى مدير بيطرى الأقصر، أنه تستمر المديرية والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى، ولذلك تناشد مديرية الطب البيطري بالأقصر المواطنين من مربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.



جانب من عمل لجان بيطرى الأقصر بسوق الحبيل



جانب من فحص المواشي وتوعية المواطنين بسوق الحبيل