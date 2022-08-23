وقال وزير الاقتصاد الكوبي أليخاندرو جيل - في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" الإخبارية - "سنبدأ بيع العملات الأجنبية اعتبارا من اليوم، وذلك بهدف بناء سوق صرف يسمح بتبادل العملة بصورة قانونية، ما سيسمح بزيادة القوة الشرائية للعملة الوطنية ".

ويتلقى العديد من الكوبيين مبالغ بالدولار من أقرباء يقيمون في الخارج أو مقابل خدمات يقدمونها لسياح يزورون البلاد، ويحولونها لاحقا في السوق السوداء، حيث لا تدخل هذه المبالغ إلى دورة الاقتصاد الرسمي.

وكانت رئيسة البنك المركزي مارتا سابينا ويلسون قد أعلنت في أغسطس الماضي أن مكاتب الصرف ستبدأ في شراء الدولارات بسعر 120 بيسو للدولار الواحد، أى بسعر الصرف غير الرسمي مطلع الشهر الجاري، بالمقارنة مع السعر الرسمي البالغ 24 بيسو للدولار الواحد، وذلك بهدف سحب هذه العملة من التداول في السوق السوداء.