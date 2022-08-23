كندا توسع عقوباتها ضد روسيا.. وتستهدف 62 فردا وكيانا في قطاع الدفاع

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قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم الثلاثاء إن كندا فرضت عقوبات جديدة على 62 فردا وكيانا في قطاع الدفاع بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وأضاف ترودو - في بيان - أن من بين الأفراد الخاضعين للعقوبات مسؤولين حكوميين روسيين رفيعي المستوى وأفراد عائلاتهم ومسؤولين كبار في كيانات قطاع الدفاع الخاضعة للعقوبات حاليا.



وأعلن أن كند ستنفق ما يقرب من 4 ملايين دولار على مشروعين لتعزيز الخدمات العسكرية والشرطة في أوكرانيا ، بما في ذلك برامج الصحة العقلية.. كما ستشكل فريقا خاصا لمواجهة التضليل والدعاية الروسية.