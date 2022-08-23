كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات تحتفل بتخريج دفعة 2021م- 2022م

المنوفية -فريق المحافظات

نظمت اليوم الثلاثاء كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات حفل تخريج دفعة 2021م– 2022م، تحت رعاية الدكتور خالد جعفر القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد فاروق عبد القادر عميد كلية التربية للطفولة المبكرة.



حضر الحفل الدكتور عماد زكريا أمين عام الجامعة وكلا من الدكتور أسامة قاعود والدكتور مصطفي عبد السلام العمداء السابقين لكلية التربية للطفولة المبكرة.



من جانبه قام الدكتور خالد جعفر بتقديم التهنئة إلى الطالبات الخريجات اللاتى يعتبرن أساس التعليم، والتي تبني الجيل القادم وتغرس فيه القيم الحميده منذ نعومة أظافره وهى مرحلة رياض الأطفال، كما قدم التهنئة إلى أولياء الأمور لما بذلوه من جهد ومال فى تعليم أبنائهم حتى لحظة تخرجهم.



وقام الدكتور سعيد فاروق عبد القادر عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بتقديم التهنئة للخريجات متمنياً لهم المزيد من النجاح والتفوق فى الحياة العملية كما حث الخريجات على توظيف ما تعلموه فى حياتهم العملية.



ضم الحفل بعض الأغاني التي تعبر عن النجاح، وبعض القصائد التي قدمتها بعض الخريجات، وقد تم تقديم درع تذكارى مقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة إلى رئيس الجامعة، ودرع تذكاري إلى الدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب تسلمه بالإنابة عنه طارق معاذ المدير العام لشئون التعليم والطلاب، وتم تقديم درع تذكاري أيضاً إلي الدكتور سعيد فاروق عبد القادر عميد كلية التربية للطفوله المبكره، كما تم تسليم شهادات التخرج للطالبات وأوئل الدفعة الخريجين، وتم التقاط الصور التذكارية للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس فى إطار جو من المرح والود حيث ودع الطلبة أصدقائهم واعضاء هيئة التدريس على مدار الأربع سنوات.