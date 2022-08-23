قطار تطوير المناطق القديمة يصل منطقة قبضايا بحى الزهور فى بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، عن تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق بحي الزهور، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها بورسعيد حاليا، والتى استمرت بتطوير شارع محمد سرحان، والطرق الداخلية لمنطقة قبضايا بنطاق حي الزهور، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل.

وأشارت المحافظة إلي أن شارع محمد سرحان بحي الزهور، يشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى، موضحاً أن التطوير شمل زيادة معدلات المسطحات الخضراء بامتداد الشارع، بالتوازي مع أعمال الرصف والتطوير الجارية، لتحقيق الإنسابية في حركة السيارات والمواطنين، من خلال توسعة الطريق وإعادة رصفه وزيادة معدلات الإضاءة، وإعادة تخطيط الشارع، فضلا عن أعمال صب البردورات وإنشاء بالوعات الأمطار.

وتسير الأعمال وفق بيان المحافظة على قدم وساق للانتهاء من تطوير الشارع في أقرب وقت، وذلك بالتوازي مع تطوير الطرق الداخلية بمنطقة قبضايا والتي تشمل أعمال تطوير شاملة للمرة الأولى من نوعها.