قرية الشيخ أحود بإسنا تحتفى بفتاتين من حفظة القرآن الكريم بزفة بالأناشيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

وسط أجواء من البهجة والفرحة الكبيرة، شهدت قرية الشيخ أحود التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تنظيم العشرات من أبناء القرية زفة بالأناشيد طافت الشوارع، احتفاء بفتاتين من حفظة القرآن الكريم وذلك عقب نجاحهن فى ختم كتاب الله كاملا.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه على مر العصور كانت الكتاتيب فى قرى ومحافظات مصر، بمثابة منارة العلم والعلماء على مر العصور، ومازالت حتى يومنا هذا ، نظراً لما تمثله من طريق تأسيس جيل المستقبل وتحفيظ الأطفال لكتاب الله، ومع تطور الحركة فى المجتمع المصرى وانتشار الأفكار المتطرفة، حيث قرر الدكتور محمد مختار جمعة، تدشين فكر جديد لحماية النشء والجيل الجديد من تسميم أفكارهم فى الكتاتيب المنتشرة بالقرى والزوايا والمساجد الصغيرة، بإطلاق "المدارس القرآنية" التي تم وضع عدة قواعد وشروط مميزة لها لخدمة الأطفال والتلاميذ والطلاب بالمدارس، حيث تقدم لهم المحفظين المدربين على أعلى مستوى لتحفيظهم القرآن الكريم بأحكامه والتلاوة الصحيحة والتجويد وكذلك الأحاديث النبوية ودروس التعامل سماحة الدين الوسطي الجميل.

وأوضح الشيخ سيد عبد الدايم، أن كتاتيب تحفيظ القرآن علامة مميزة فى مختلف أنحاء قرى ونجوع المحافظة، حيث ساعدت على مدار القرون الماضية فى افراز أجيال من القراء، وعلى رأسهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ أحمد الرزيقي القارئين الشهيرين، ومازالت الكتاتيب تقوم بدورها فى إخراج جيل مميزة من حفظة القرآن الكريم.

مؤكداً أنه يتم أولاً بأول مراجعة كافة اعتمادات الكتاتيب فى كل مدينة وقرية، والتأكد من قوة وقدرة المحفظ فى التلاوة لتلقين الأطفال القرآن بصورة صحيحة للغاية، وكذلك إحكام الرقابة عليها للتأكد من عدم دخول أية توجهات سياسية للكُتاب الذى سيخرج أجيال من حفظة القرآن الكريم، مشدداً على أن المديرية تكرم فى كافة فعالياتها حفظة القرآن الكريم لحث جميع الأطفال على حفظ القرآن، وكانت آخرها تكرم عدد من الأطفال والفتيات فى احتفالية رأس السنة الهجرية.



الاحتفال بفتاتين من حفظة القرآن الكريم بقرية الشيخ أحود بإسنا



زفة إحتفالاً بفتاتين من حفظة القرآن الكريم بقرية الشيخ أحود



زفة بالأناشيد الدينية إحتفالاً بفتاتين من حفظة القرآن الكريم بإسنا



زفة بالأناشيد الدينية إحتفالاً بفتاتين من حفظة القرآن الكريم