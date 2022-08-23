غلق مزلقان شبين - البتانون لتنفيذ أعمال مد خط طرد الصرف لكمشيش الخميس

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة توصيل خدمات الصرف الصحى للمواطنين بقرى المحافظة، والعمل دائماً على تذليل العقبات للنهوض بذلك القطاع الحيوى، فضلاً عن سعيه الدائم لإيجاد حلول فورية وعاجلة لهذا القطاع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة.

وأعلن المحافظ عن البدء في تنفيذ مد خط طرد الصرف الصحى لقرية كمشيش صباح بعد غد الخميس ، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة اجتمعت برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة و بحضور مدير إدارة المرور وممثلي الجهات المعنية من ( الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي - الطرق - السكة الحديد - الشركة المنفذة ) وإدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة ، وذلك لمناقشة آخر مستجدات إستكمال تنفيذ مشروع صرف صحى قرية كمشيش بمركز تلا والوقوف على المعوقات التى تواجه المشروع لبحثها وتوفير حلول فورية مناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وخلال الإجتماع تم مناقشة معوقات مد خط طرد الصرف الصحى للمشروع والذى يتطلب مروره أسفل مزلقان خط سكة حديد البتانون ، هذا وقد قررت اللجنة غلق مزلقان سكة حديد قرية البتانون أمام جميع المركبات غلق كلي من الإتجاهين إعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق 25 أغسطس حتى يوم الأربعاء الموافق 31أغسطس الجاري ، وذلك لسرعة الإنتهاء من تنفيذ مد خط الطرد ، بالإضافة إلى إلزام كافة المركبات بتغيير خطوط السير على النحو التالى ، المتجه الي كمشيش ، بخاتي - الشهداء سلوك طريق طنبدى - شبين الكوم ، وعلي المتوجه الي البتانون - تلا - طنطا سلوك طريق زرقان - تلا أو طريق شبين الكوم ، وإلزام الشركة المنفذه بإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة المهنية للأعمال بمنطقة العمل ليلاً ونهاراً ، وتركيب لافتات ولوحات إرشادية بالتنسيق مع إدارة المرور .

من الجدير بالذكر أن مشروع صرف صحي كمشيش بتلا يتم تنفيذه بتكلفة تقديرية (65) مليون جنيه وتم إسناده لشركة ( إيجيكو ، ويضم المشروع عدد (2) محطة ( رئيسية –فرعية) وشبكات انحدار وخطوط طرد ، و قد تم تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة الرفع الرئيسية بنسبة 50% وخط الطرد بالمحطة بنسبة 80% ، وشبكات الإنحدار بنسبة 90% ، كما تم تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة الرفع الفرعية بنسبة 75% وشبكات الإنحدار بها بنسبة 90%.ومن المقرر نهو كافة الأعمال بالمشروع في نهاية العام القادم.