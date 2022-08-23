عرق سمية.. تعرف على أشهر موقع للغوص بالغردقة "للمحترفين فقط".. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

قرابة 60 موقع غوص معروفة عالميا ومشهورة تقع بنطاق محافظة البحر الأحمر من الشمال إلى الجنوب، أشهر تلك المواقع في مدينة الغردقة وتحديدًا بنطاق محمية الجزر الشمالية هي موقع عرق سمية.

- موقع غطس عرق سمية سمى بذلك الاسم نسبة إلى أن أول من غطس بتلك المنطقة، هى سائحة تسمى " سمية

- يقصده المحترفين في الغوص ولا يصلح للهواة حيث إن من أكبر المواقع القريبة من شواطئ الغردقة عمقا.

- عمق الغطس فيه يصل إلي اكثر من 100 متر، وأن أعماقه تقترب من الـ200 متر.

- يوجد على بعد 30 متراً فى الموقع كهف ضخم من الشعاب المرجانية التى تسمى سوفت كولر، وهى شعاب مرجانية تبلغ أعمارها ملايين السنين .

- له طابع خاص فى الغطس، يصيبك فى بداية الأمر بالرعب مما تشاهده ثم تستمتع بما تشاهده فى الأعماق من قدرة الخالق وإبداعه فى جمال ومناظر الشعاب المرجانية والأسماك ذات الألوان المبهجة.

- تنتشر فيها أسماك الشعاب المرجانية، وكذلك المورى "الثعبان السمكى" وهو كائن بحرى يتغذى على الأسماك ولا يسبب أى أذى للبشر

- يمتاز بشهرة كبيرة دولياً ولا ينتشر كثيرا فى مصر، حيث صنف من قبل كأفضل مناطق البحر على سواحل البحر الأحمر.