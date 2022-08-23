عرض السائق المتسبب في حادث طريق الواحات على الطب الشرعى

كتب أحمد إسماعيل

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بعرض السائق المتسبب في حادث اصطدام سيارة نقل تريلا، بـ7 سيارات أعلى الطريق اتجاه ميدان الرماية، القادم من طريق الواحات على الطب الشرعى، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وكلفت النيابة إدارة المرور بالجيزة بانتداب خبراء لفحص أسباب الحادث وبيان ملابساته والذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، مما تسبب الحادث في مصرع وإصابة 7 أشخاص، وطلبت المباحث بسرعة التحريات الجنائية حول الواقعة.

ألقت أجهزة الأمن القبض على السائق المتسبب في الحادث، و تبين من التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين ، وإصابة 5آخرين، تم نقل مصابين إلى المستشفى في حالة صحية خطرة، وإسعاف الباقين في موقع الحادث.

كما تبين من المعاينة الأولية لموقع الحادث تهشم عدد من السيارات 11 ملاكي وتاكسي وسيارتي ربع نقل وآخري نقل.

شهد الطريق الدائري بشعا جراء دهس تريلا لـ عدد من سيارات الملاكي والأجر، ما أدى إلى وقوع 7 أشخاص ضحايا بين مصابين ومتوفين على الأقل حتى الآن

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري وصلة دريم القادم من طريق الواحات اتجاه الرماية، ووجود ضحايا.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري الجيزة مما تسبب في كثافات مرورية أمام قائدي السيارات، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وعلي الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وعلى الفور انتقل رجال المرور وقيادات الإدارة العامة للمرور الي مكان الحادث وتبين بالفحص الأولى اصطدام تريلا و٦ سيارات ملاكي وسيارة ربع نقل على الطريق الدائري في الجيزة.

وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة وحصر المصابين وسحب الكثافات المرورية.